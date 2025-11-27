به گزارش خبرنگار مهر، ایوب نصیری که از مدیران باسابقه حوزه رسانه و مدیریت اجرایی کشور به شمار می‌رود، طی حکمی از سوی رئیس سازمان صدا و سیما، به‌عنوان مدیرکل جدید صدا و سیمای مرکز آذربایجان‌شرقی منصوب شد و بزودی کار خود را در این مسؤولیت آغاز می‌کند.

وی پیش از این، مسؤولیت‌هایی همچون مدیرکل پژوهش و اسناد ریاست‌جمهوری در دولت سیزدهم، قائم‌مقام معاونت سیاسی همچنین سرپرست خبرگزاری صدا و سیما را در کارنامه کاری خود داشته است.

بر اساس اعلام منابع مطلع، مراسم رسمی تودیع اکبر رضایی و معارفه ایوب نصیری، هفته آینده با حضور مسؤولان کشوری و استانی برگزار خواهد شد.