به گزارش خبرنگار مهر، ایوب نصیری که از مدیران باسابقه حوزه رسانه و مدیریت اجرایی کشور به شمار میرود، طی حکمی از سوی رئیس سازمان صدا و سیما، بهعنوان مدیرکل جدید صدا و سیمای مرکز آذربایجانشرقی منصوب شد و بزودی کار خود را در این مسؤولیت آغاز میکند.
وی پیش از این، مسؤولیتهایی همچون مدیرکل پژوهش و اسناد ریاستجمهوری در دولت سیزدهم، قائممقام معاونت سیاسی همچنین سرپرست خبرگزاری صدا و سیما را در کارنامه کاری خود داشته است.
بر اساس اعلام منابع مطلع، مراسم رسمی تودیع اکبر رضایی و معارفه ایوب نصیری، هفته آینده با حضور مسؤولان کشوری و استانی برگزار خواهد شد.
