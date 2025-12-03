نصیری: مأموریت ما افزایش کیفیت تولیدات و رضایت مخاطبان است

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب نصیری مدیرکل جدید صدا و سیمای مرکز آذربایجانشرقی شامگاه سه شنبه در دیدار با بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش ویژه صدا و سیما در ایجاد امید و امنیت اجتماعی گفت: اجرای سند تحول صدا و سیما و ارتقای محتوایی و فناورانه صدا و سیمای مرکز استان از مهمترین برنامههای ماست. تلاش میکنیم با تعامل حداکثری از همه ظرفیتهای استانی و ملی برای افزایش کیفیت تولیدات و رضایت مخاطبان استفاده کنیم.
وی گفت: ما رسانه ملی هستیم و بر اساس تاکید رهبر معظم انقلاب تکلیف داریم از همه دولتها از جمله دولت مسعود پزشکیان حمایت کنیم و بر این اساس، با مدیریت ارشد دولت در استان برای انعکاس خدمات و فعالیتهای دولت همکاری نزدیک خواهیم داشت.
نصیری در ادامه خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با استفاده حداکثری از ظرفیتهای بومی، نخبگان رسانهای و فناوریهای نوین، تولیدات مرکز آذربایجانشرقی را ارتقا دهیم. افزایش رضایت مخاطب، تنوع برنامهها و توجه ویژه به نیازهای فرهنگی و اجتماعی مردم از اولویتهای ماست.
نصیری گفت: صدا و سیمای مرکز آذربایجانشرقی در سالهای اخیر تلاش کرده با بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی، فنی و زیرساختی خود جایگاه رسانهای استان را ارتقا دهد و با ایجاد تعامل نزدیک با دستگاههای اجرایی، روایتگر طرحهای توسعهای، پروژههای عمرانی و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی باشد.
وی افزود: اجرای سند تحول رسانه ملی، توسعه تولیدات فاخر بومی، توجه به زبان و هویت آذربایجان، استفاده از فناوریهای نوین پخش و تقویت برنامههای گفتوگومحور از جمله محورهایی است که در دستور کار مرکز استان قرار گرفته است.
نصیری ادامه داد: همچنین با توجه به تأکید دولت بر مشارکت عمومی در برنامههای توسعهای، نقش صداوسیما در بازتاب فعالیتهای دولت، ایجاد امید اجتماعی، تقویت روحیه همکاری و افزایش اعتماد عمومی بیش از پیش برجسته شده است.
