۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۷:۴۸

سرمست: صداوسیما باید با تحول فنی و محتوایی امیدآفرین‌تر شود

تبریز-استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر تحول فنی و محتوایی در صداوسیما گفت: رسانه ملی باید با رویکردی حرفه‌ای و امیدآفرین، نقش مؤثرتری در افزایش نشاط و اعتماد اجتماعی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست شامگاه سه شنبه در دیدار مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان آذربایجان شرقی با وی در محل استانداری با تاکید بر لزوم جامعیت رسانه ملی اظهار داشت: رسانه ملی باید با رفتار حرفه‌ای، رویکرد ملی و تولید محتوای امیدآفرین به جذب مخاطب بپردازد.

وی بر ضرورت ارتقای صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی تاکید کرد و گفت: باید با به کارگیری شیوه‌ها و ضرورت‌های تحول‌آفرین، امید و نشاط را در جامعه گسترش داد.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به برنامه‌های کلان توسعه استان در دولت وفاق متذکر شد: با انتخاب مسعود پزشکیان به ریاست جمهوری، یک فرصت تاریخی برای توسعه آذربایجان ایجاد شده که باید نهایت بهره‌برداری را از این فرصت داشته باشیم.

سرمست همچنین بر ضرورت تحول در عملکرد رسانه‌ای تأکید کرد و یادآور شد: تحول در صداوسیما باید هم فنی و هم محتوایی باشد. امروز مخاطب به کیفیت، دقت و سرعت اطلاعات حساس است و ما نیز آماده‌ایم تمام ظرفیت‌های استانی را برای پشتیبانی از این تغییرات فراهم کنیم.

وی افزود: آذربایجان باید بتواند نقش تاریخی خود را به عنوان دروازه توسعه ایران ایفا کند و صدای سیما هم در این زمینه، نقش خود را در اطلاع‌رسانی مناسب فعالیت‌ها و پروژه‌ها عملی کند.

