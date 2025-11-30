به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کیخا صبح یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان شرقی، فضای رسانه‌ای جهان را صحنه اصلی جنگ قدرت‌ها توصیف کرد و گفت: در دوره کنونی، رسانه‌ها نقشی فراتر از ابزارهای نظامی دارند و می‌توانند با تصویرسازی‌های غلط، واقعیت‌ها را مخدوش کنند.

وی اظهار کرد: در جهان امروز با جریانی روبه‌رو هستیم که دروغ را جایگزین حقیقت می‌کند؛ شایعات را به‌عنوان خبر منتشر می‌سازد و حقایق تلخ را یا نادیده می‌گیرد یا انکار می‌کند. این جریان تلاش دارد افکار عمومی را نسبت به ظلم بی‌تفاوت کند.

معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما با اشاره به نمونه‌هایی از این تحریف‌ها افزود: بعضی از چهره‌هایی که سابقه جنایت دارند، به‌عنوان نامزد صلح معرفی می‌شوند، در حالی که کودکان بی‌گناه در برابر چشمان خانواده‌هایشان قربانی خشونت و محاصره می‌شوند. سکوت بسیاری از رسانه‌های جهانی باعث شده جهان به این فجایع عادت کند.

کیخا در بخشی دیگر از سخنان خود، رسانه ملی را راوی حقیقت خواند و ادامه داد: واقعیت همان خون شهدایی است که در عملیات تروریستی یا حملات موشکی جان خود را از دست دادند؛ همان خانواده‌هایی که شب هنگام هدف حمله قرار گرفتند و دنیا تنها نظاره‌گر بود. این نقاط تاریک نشان می‌دهد که جهان چگونه تحت تأثیر روایت‌سازی رسانه‌های قدرتمند قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: حساس‌بودن نسبت به ظلم و بی‌عدالتی، شرط اصلی حرکت جامعه به‌سوی آینده‌ای روشن است: اگر نسبت به درد مردم بی‌تفاوت باشیم، مسیر ظهور و عدالت‌خواهی کمرنگ می‌شود.

معاون امور استان‌ها برخی شبکه‌های بین‌المللی را رسانه‌های خشن‌تر از حاکمان‌شان توصیف کرد و گفت: شبکه‌هایی مانند اینترنشنال، سی‌ان‌ان و بی‌بی‌سی با جریان‌سازی‌های مداوم تلاش می‌کنند افکار عمومی را از واقعیت دور کنند. در مقابل این صف‌آرایی رسانه‌ای، صدا و سیما تنها نهادی است که ایستاده و روایت خود را حفظ کرده است.

وی همچنین از ایستادگی برخی فعالان رسانه‌ای داخلی یاد کرد و افزود: در روزگاری که فشارها و تهدیدها زیاد است، افرادی چون سحر امامی (مجری تلویزیون) همچون ابراهیم در میان آتش ایستادند و اجازه ندادند صدای حقیقت خاموش شود.

کیخا با اشاره به حملات سنگین علیه رسانه ملی گفت: اگر کسانی چون نتانیاهو یا ترامپ از ما خشمگین هستند و در اوج جنگ ۱۲ روزه ده‌ها موشک به ساختمان رسانه‌ای ما شلیک می‌شود، این یعنی مسیر ما درست بوده است. آن‌ها می‌دانند صدای حقیقت چیست و چه اندازه تأثیر دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه صدا و سیما فقط یک دانشگاه نیست، بلکه قرارگاه فرهنگی و رسانه‌ای کشور است، توضیح داد: شبکه‌های مختلف این مجموعه بر اساس نیاز مخاطبان و مأموریت‌های مشخص طراحی شده‌اند و رسالت آن‌ها پاسخ‌گویی به انتظارات گسترده مردم است.

معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما، ایران را امید مستضعفان منطقه خواند و گفت: کشور ما از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب الهام‌بخش ملت‌هایی است که زیر بار ظلم ایستادگی می‌کنند. ایران خار چشم کسانی است که نمی‌خواهند ملت‌ها مستقل باشند.

وی با اشاره به نقش تبریز در رویدادهای مهم اخیر افزود: تبریز با پیشینه تاریخی خود، یکی از ستون‌های اصلی هویت ایرانی است. مردمان این خطه در بزنگاه‌های حساس، چه در جنگ رسانه‌ای و چه در دفاع از کشور، عملکردی درخشان داشته‌اند.

در پایان، کیخا برخی تلاش‌ها برای ایجاد تفرقه قومی را بی‌اساس دانست و گفت: ایران سرزمین مشترک همه مردم است؛ از ترک و لر گرفته تا بلوچ و کرد و بوشهری. کسانی که می‌خواهند با ادبیات سخیف این یکپارچگی را خدشه‌دار کنند، نمی‌دانند که ایران برای مردم این سرزمین حکم مادر و ناموس را دارد و دفاع از آن افتخار ماست.