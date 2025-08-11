به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی در راستای «دوشنبه‌های کاری» در دفتر تهران، امروز با پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، دیدار و دو طرف در خصوص راهکارهای استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای تبیین ظرفیت‌های استان در حوزه‌های مختلف گفتگو و تبادل نظر کردند.

استاندار آذربایجان شرقی در این دیدار خواستار پخش زنده بازی‌های تراکتور از شبکه استانی همزمان با شبکه سه تلویزیون شد.

سرمست در این دیدار همچنین خواستار تهیه برنامه‌های مستند تلویزیونی و رادیویی برای کنگره بین المللی بزرگداشت استاد شهریار و پخش تیزر این رویداد فرهنگی بین المللی از رسانه ملی شد.

برنامه سازی در زمینه اصلاح الگوی مصرف و حقوق شهروندی در راستای کمک به مدیریت تنش آبی از دیگر موارد مورد بحث در این دیدار بود.

طرفین در این دیدار همچنین بر لزوم تولید برنامه‌های متنوع در جهت ترویج و تبلیغ هنر، فرهنگ و صنایع دستی استان با اولویت صنایع روستایی و حمایت از کارآفرینی تاکید کردند.