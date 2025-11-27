هوای ۱۶ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۶ شهر خوزستان صبح روز پنجشنبه ششم آذر در وضعیت قرمز و نارنجی قرار گرفت.
بر اساس دادههای این سامانه در ساعت ۸ صبح، میزان ذرات آلاینده در شهرهای آبادان، اهواز، بهبهان، کارون، خرمشهر، سوسنگرد، شادگان، ماهشهر، ملاثانی و هویزه به سطح قرمز رسیده و نشاندهنده شرایط ناسالم برای همه گروههای سنی است.
همچنین شاخص کیفی هوا در شهرهای آغاجاری، امیدیه، اندیمشک، دزفول و شوشتر در وضعیت نارنجی قرار دارد که بیانگر آلودگی هوا برای گروههای حساس است.
مراکز بهداشت در این شرایط هشدار دادهاند که افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین در فضای باز را کاهش دهند.
