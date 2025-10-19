هوای ۶ شهر خوزستان آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یکشنبه ۲۷ مهر، شاخص کیفی هوا در ۶ شهر استان خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی قرار گرفت و آلودگی هوا بار دیگر سلامت شهروندان را تهدید کرد.
بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت هشت صبح، شاخص AQI در شهرهای کوت عبدالله با عدد ۱۷۴ و هویزه با عدد ۱۵۲ ثبت شد که نشاندهنده وضعیت «ناسالم برای همه گروههای سنی» (وضعیت قرمز) است.
همچنین شاخص کیفی هوا در شهرهای اهواز ۱۴۶، بهبهان ۱۲۳، ملاثانی ۱۱۴ و شادگان ۱۱۳ اعلام شد که همگی در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» (نارنجی) قرار دارند.
افزایش غلظت آلایندهها در این شهرها، بهویژه در ساعات اولیه صبح، نگرانیهایی را درباره سلامت عمومی، بهویژه برای بیماران قلبی، ریوی، سالمندان و کودکان ایجاد کرده است.
