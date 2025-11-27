  1. استانها
  2. کرمانشاه
۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۰

اقامه نماز جمعه کرمانشاه در هفتم آذر به امامت حجت‌الاسلام غفوری

اقامه نماز جمعه کرمانشاه در هفتم آذر به امامت حجت‌الاسلام غفوری

کرمانشاه - نماز عبادی‌سیاسی جمعه به امامت حجت‌الاسلام غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، در هفتم آذر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نماز عبادی‌سیاسی جمعه این هفته، هفتم آذرماه، در شهر کرمانشاه با امامت حجت‌الاسلام حبیب الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، در مسجد جامع این شهر، اقامه خواهد شد.

این آئین عبادی در کنار جایگاه معنوی خود، بستری برای بیان دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی و بررسی مسائل روز کشور محسوب می‌شود.

نماز جمعه، به عنوان یکی از مهم‌ترین مظاهر وحدت اسلامی و همگرایی جامعه مؤمنان، همواره نقشی اثرگذار در تبیین سیاست‌های نظام و ارتقای بینش دینی و اجتماعی مردم داشته است.

انتظار می‌رود در خطبه‌های این هفته، موضوعاتی چون نقش بصیرت انقلابی در مواجهه با جنگ ترکیبی دشمن، اهمیت تقویت اتحاد و روحیه جهادی ملت ایران و جایگاه ولایت‌مداری مورد تأکید قرار گیرد.

این آئین عبادی، همچون هفته‌های گذشته، نماد پیوند مردم با ارزش‌های انقلاب اسلامی و جلوه‌ای از حضور آگاهانه امت مؤمن در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی استان کرمانشاه خواهد بود.

کد خبر 6669785

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها