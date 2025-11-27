به گزارش خبرنگار مهر، نماز عبادیسیاسی جمعه این هفته، هفتم آذرماه، در شهر کرمانشاه با امامت حجتالاسلام حبیب الله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، در مسجد جامع این شهر، اقامه خواهد شد.
این آئین عبادی در کنار جایگاه معنوی خود، بستری برای بیان دیدگاههای سیاسی و اجتماعی و بررسی مسائل روز کشور محسوب میشود.
نماز جمعه، به عنوان یکی از مهمترین مظاهر وحدت اسلامی و همگرایی جامعه مؤمنان، همواره نقشی اثرگذار در تبیین سیاستهای نظام و ارتقای بینش دینی و اجتماعی مردم داشته است.
انتظار میرود در خطبههای این هفته، موضوعاتی چون نقش بصیرت انقلابی در مواجهه با جنگ ترکیبی دشمن، اهمیت تقویت اتحاد و روحیه جهادی ملت ایران و جایگاه ولایتمداری مورد تأکید قرار گیرد.
این آئین عبادی، همچون هفتههای گذشته، نماد پیوند مردم با ارزشهای انقلاب اسلامی و جلوهای از حضور آگاهانه امت مؤمن در صحنههای اجتماعی و سیاسی استان کرمانشاه خواهد بود.
نظر شما