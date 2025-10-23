  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۵۸

برگزاری نماز جمعه این هفته کرمانشاه به امامت حجت‌الاسلام غفوری

برگزاری نماز جمعه این هفته کرمانشاه به امامت حجت‌الاسلام غفوری

کرمانشاه- نماز عبادی‌سیاسی جمعه این هفته کرمانشاه، دوم آبان ماه ۱۴۰۴ به امامت حجت‌الاسلام‌ حبیب الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نماز جمعه این هفته کرمانشاه فردا، دوم آبان ماه، در مسجد جامع این شهر برگزار خواهد شد و بار دیگر اقشار مختلف مردم متدین و ولایت‌مدار شهر گرد هم می‌آیند تا فریضه عبادی-سیاسی نماز جمعه را اقامه کنند و از سخنان خطیب جمعه بهره‌مند شوند.

ستاد نماز جمعه کرمانشاه اعلام کرده است نماز فردا به امامت نمیانده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری برگزار خواهد شد و در خطبه‌های این هفته به موضوعات دینی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی، به‌ویژه مسائل روز کشور و استان، خواهد پرداخت.

حضور گسترده نمازگزاران در این آئین عبادی-سیاسی نشان‌دهنده پایبندی مردم کرمانشاه به وحدت، آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه است و اهمیت نماز جمعه به‌عنوان سنگر مستحکم همبستگی جامعه را بار دیگر نمایان می‌کند.

کد خبر 6632116

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها