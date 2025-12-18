به گزارش خبرنگار مهر، آئین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته شهر کرمانشاه، روز جمعه ۲۸ آذرماه به امامت حجتالاسلام حبیب الله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، در مسجد جامع این شهر، برگزار میشود.
بر اساس اعلام ستاد برگزاری نماز جمعه، این مراسم معنوی علاوه بر حضور نمازگزاران، بهصورت زنده از شبکههای زاگرس و خبر ۲ پخش خواهد شد تا عموم مردم استان و کشور بتوانند از برنامهها و خطبههای نماز جمعه بهرهمند شوند.
نماز جمعه بهعنوان یکی از مهمترین جلوههای همبستگی دینی و اجتماعی، هر هفته با طرح مباحث عبادی، فرهنگی و سیاسی، نقش مؤثری در ارتقای آگاهی عمومی و تقویت انسجام اجتماعی ایفا میکند.
گفتنی است نماز جمعه کرمانشاه بهصورت منظم و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار میشود و خطبههای آن همواره بازتابدهنده مسائل روز جامعه، مطالبات مردمی و موضوعات کلان کشور و استان است.
