۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۶

نماز جمعه کرمانشاه به امامت حجت‌الاسلام غفوری

کرمانشاه - نماز جمعه این هفته کرمانشاه به امامت نماینده ولی‌فقیه در استان و با پخش زنده از شبکه‌های سراسری رسانه ملی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته شهر کرمانشاه، روز جمعه ۲۸ آذرماه به امامت حجت‌الاسلام حبیب الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، در مسجد جامع این شهر، برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام ستاد برگزاری نماز جمعه، این مراسم معنوی علاوه بر حضور نمازگزاران، به‌صورت زنده از شبکه‌های زاگرس و خبر ۲ پخش خواهد شد تا عموم مردم استان و کشور بتوانند از برنامه‌ها و خطبه‌های نماز جمعه بهره‌مند شوند.

نماز جمعه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جلوه‌های همبستگی دینی و اجتماعی، هر هفته با طرح مباحث عبادی، فرهنگی و سیاسی، نقش مؤثری در ارتقای آگاهی عمومی و تقویت انسجام اجتماعی ایفا می‌کند.

گفتنی است نماز جمعه کرمانشاه به‌صورت منظم و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود و خطبه‌های آن همواره بازتاب‌دهنده مسائل روز جامعه، مطالبات مردمی و موضوعات کلان کشور و استان است.

