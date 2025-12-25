به گزارش خبرنگار مهر، نماز جمعه این هفته کرمانشاه روز جمعه، ۵ دی ماه، در مسجد جامع این شهر با حضور مردم برگزار میشود.
حجتالاسلام حبیبالله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، اقامهکننده این نماز خواهد بود و خطبههای این هفته را ایراد خواهد کرد.
شرکتکنندگان در این مراسم ضمن ادای فریضه عبادی، با رعایت دستورالعملهای بهداشتی، در فضایی معنوی گرد هم خواهند آمد.
برگزاری نماز جمعه علاوه بر جنبه عبادی، فرصتی برای بیان مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی روز استان نیز فراهم میآورد.
امام جمعه کرمانشاه در این مراسم به تبیین موضوعات مرتبط با جامعه و خانواده، و ارائه توصیههای دینی و اخلاقی به نمازگزاران خواهد پرداخت.
