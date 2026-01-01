جهاد تبیین رسالت فوری طلاب در جنگ شناختی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حبیبالله غفوری نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه عصر پنجشنبه در همایش طلاب و روحانیون غرب استان با عنوان «بصیرت سلیمانی در سایه ولایت علوی» که در مسجد مهدیه شهرستان قصرشیرین برگزار شد، بر ضرورت تقویت جهاد تبیین در شرایط کنونی کشور تأکید کرد.
وی با گرامیداشت سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و تبریک ایام هفته ولایت و بصیرت و میلاد حضرت امام علی (ع)، اظهار داشت: امروز دشمن با تمام توان در عرصه جنگ شناختی و رسانهای وارد میدان شده و روحانیت در خط مقدم مقابله با این هجمه قرار دارد.
امام جمعه کرمانشاه افزود: جهاد تبیین یک فریضه قطعی، فوری و همگانی است که بر دوش علما و طلاب سنگینی میکند و کوتاهی در این عرصه میتواند زمینه تضعیف باورها و هویت دینی جامعه را فراهم کند.
حجت الاسلام غفوری با اشاره به نقش تاریخی روحانیت در صیانت از ایمان مردم، تصریح کرد: روحانیت همواره پاسدار ارزشهای الهی و انقلابی بوده و امروز نیز باید با بهرهگیری از ابزارهای نوین رسانهای و ارتباطی، معارف ناب اسلامی را به نسل جوان منتقل کند.
وی اینگونه نشستها را فرصتی مغتنم برای تعمیق بصیرت دینی و تقویت انسجام روحانیت دانست و گفت: تبیین صحیح مبانی اسلام، انقلاب و ولایت در شرایط حساس کنونی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: طلاب و روحانیون باید با حضور فعال در عرصههای فرهنگی و اجتماعی، در برابر جنگ شناختی دشمن ایستادگی کرده و نقش خود را در حفظ هویت دینی و انقلابی جامعه بهدرستی ایفا کنند.
