نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز جو خراسان شمالی پایدار است و آسمان صاف همراه با وزش باد، مهم‌ترین پدیده‌های جوی خواهد بود.

وی افزود: از اواخر وقت امروز با عبور امواج کوتاه و ناپایدار، افزایش ابر و تقویت وزش باد را در سطح استان شاهد خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: برای اواخر وقت پنجشنبه تا صبح جمعه در برخی نقاط به‌ویژه نوار غربی و بخش‌هایی از شمال استان، بارش‌های پراکنده و خفیف باران و در ارتفاعات بارش خفیف برف و مه غلیظ پیش‌بینی شده است.

داداشی با اشاره به اینکه این سامانه عصر جمعه از استان خارج خواهد شد، خاطرنشان کرد: با خروج آن، کاهش پوشش ابر و کاهش قابل توجه دمای کمینه انتظار می‌رود.

وی گفت: برای روزهای شنبه و یکشنبه نیز جو پایدار بوده و وزش باد و گاهی افزایش ابر پدیده غالب استان خواهد بود.