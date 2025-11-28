نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تحلیل نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای نشان میدهد خراسان شمالی تا اوایل شب تحت تأثیر سامانه ناپایدار قرار دارد.
به گفته وی، در این مدت بارشهای پراکنده در برخی نقاط بهویژه نوار غربی و بخشهایی از شمال استان ادامه خواهد داشت.
وی افزود: با خروج سامانه، کاهش ابر در سطح استان آغاز میشود و کاهش دمای کمینه نیز انتظار میرود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: از روز شنبه تا دوشنبه جو پایدار بر استان حاکم خواهد بود و پدیده غالب طی این مدت، وزش باد، غبار صبحگاهی و آسمان صاف و آفتابی در بیشتر ساعات است.
