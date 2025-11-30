نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، تا ظهر چهارشنبه جو نسبتاً پایداری در خراسان شمالی حاکم است و طی یکشنبه، فردا و سهشنبه در برخی ساعات افزایش موقت ابر و غبار صبحگاهی انتظار میرود.
وی افزود: از ظهر چهارشنبه به تدریج سامانه بارشی وارد استان میشود که با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد بود و فعالیت این سامانه بیشتر در نیمه شمالی استان بهصورت بارش باران و در ارتفاعات و مناطق سردسیر شرق و جنوب شرق بهصورت بارش برف تا عصر پنجشنبه ادامه دارد.
داداشی با اشاره به پیامدهای این سامانه گفت: کاهش دید، لغزندگی محورهای کوهستانی و کاهش دما از اثرات آن خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: از نظر دمایی، ماندگاری هوای سرد شبانه و افزایش نسبی دمای بیشینه تا صبح چهارشنبه پیشبینی میشود؛ اما طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کاهش محسوس ۶ تا ۸ درجهای دما رخ خواهد داد.
