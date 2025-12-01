داداشی: هشدار زرد بارش برف و افت دما در خراسان شمالی صادر شد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، جو خراسان شمالی تا ظهر چهارشنبه نسبتاً پایدار خواهد بود و طی امروز و فردا در برخی ساعات افزایش موقت ابر و وقوع غبار صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به ورود سامانه بارشی از ظهر چهارشنبه افزود: با نفوذ این سامانه، افزایش ابر و وزش باد در استان رخ می‌دهد و فعالیت آن بیشتر در نیمه شمالی به صورت بارش باران و برف خواهد بود و همچنین در ارتفاعات و مناطق سردسیر شرق و جنوب شرق، بارش‌ها عمدتاً به شکل برف ادامه می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: این سامانه تا ظهر پنج‌شنبه فعال خواهد بود و پیامدهای آن شامل کاهش دید، لغزندگی جاده‌ها، اختلال در تردد مناطق کوهستانی و کاهش محسوس دما است و بر همین اساس، امروز هشدار هواشناسی در سطح زرد صادر می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: از نظر دمایی، ماندگاری هوای سرد شبانه ادامه دارد و تا صبح چهارشنبه افزایش نسبی دمای بیشینه را خواهیم داشت، اما از چهارشنبه تا پنج‌شنبه دمای هوا بین ۶ تا ۸ درجه کاهش می‌یابد.