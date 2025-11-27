به گزارش خبرنگار مهر، وحید اسکندری صبح پنجشنبه در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: نامنویسی دارندگان فیشهای عمره مفرده برای اعزام در ماههای رجب و شعبان از صبح یکشنبه ۹ آذر آغاز آغاز میشود.
اسکندری اضافه کرد: دارندگان اسناد عمره میتوانند با مراجعه به سامانه MY.HAJ.IR نسبت به نامنویسی در کاروانهای اعزامی اقدام کنند.
وی افزود: اعزام زائران گیلانی بر اساس سهمیه تعیین شده برای استان انجام میشود و ظرفیتها مطابق برنامه اعلامی سازمان حج و زیارت تخصیص خواهد یافت.
مدیر حج و زیارت گیلان همچنین از برنامهریزی برای اعزام در ماه مبارک رمضان و نوروز خبر داد و گفت: تاریخ نامنویسی مربوط به این دو بازه زمانی نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.
نظر شما