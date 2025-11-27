  1. استانها
  2. گیلان
۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۰

گیلانی‌ها از ۹ آذر برای عمره مفرده نام‌نویسی کنند

گیلانی‌ها از ۹ آذر برای عمره مفرده نام‌نویسی کنند

رشت- مدیر حج و زیارت گیلان گفت: نام‌ نویسی عمره رجب و شعبان از ۹ آذر در استان شروع شده و برنامه‌ ریزی برای اعزام در رمضان و نوروز نیز در حال نهایی شدن است.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید اسکندری صبح پنجشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: نام‌نویسی دارندگان فیش‌های عمره مفرده برای اعزام در ماه‌های رجب و شعبان از صبح یکشنبه ۹ آذر آغاز آغاز می‌شود.

اسکندری اضافه کرد: دارندگان اسناد عمره می‌توانند با مراجعه به سامانه MY.HAJ.IR نسبت به نام‌نویسی در کاروان‌های اعزامی اقدام کنند.

وی افزود: اعزام زائران گیلانی بر اساس سهمیه تعیین شده برای استان انجام می‌شود و ظرفیت‌ها مطابق برنامه اعلامی سازمان حج و زیارت تخصیص خواهد یافت.

مدیر حج و زیارت گیلان همچنین از برنامه‌ریزی برای اعزام در ماه مبارک رمضان و نوروز خبر داد و گفت: تاریخ نام‌نویسی مربوط به این دو بازه زمانی نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد خبر 6669797

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها