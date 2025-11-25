به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه روند اعزامهای عمره مفرده به صورت منظم در حال انجام است، گفت: در بازه زمانی آغاز فرایند عمره بعد از ماه محرم و صفر تا کنون بیش از ۸۰ هزار نفر به این سفر معنوی اعزام شدهاند.
وی افزود: متقاضیان عمره مفرده از ۱۷ ایستگاه پروازی به شهرهای جده و مدینه اعزام شدهاند که پروازها به فرودگاه طایف نیز با تلاشهای صورت گرفته و مساعدت کشور میزبان از امروز چهارم آذر ماه آغاز شده است.
رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه ثبت نام از دارندگان فیش عمره مفرده برای اعزام در ماههای رجب و شعبان المعظم از صبح روز یکشنبه ۹ آذر ماه آغاز خواه شد گفت: متقاضیان میتوانند برای ثبت نام در کاروانها به سامانه MY.HAJ.IR مراجعه نمایند.
وی افزود: برنامهریزی برای اعزام در ماه مبارک رمضان و عید نوروز نیز در حال انجام است که تاریخ نام نویسی برای متقاضیان در این بازه زمانی نیز اعلام خواهد شد.
رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص اولویتهای ثبت نامی نیز اظهار کرد: در این دوره از اعزامهای عمره، اولویتها بر اساس ظرفیتهای هر استان که توسط مدیریت حج و زیارت استانها اعلام میگردد، میتوانند مبادرت به ثبت نام در سامانه کنند.
