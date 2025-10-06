به گزارش خبرنگار مهر، وحید اسکندری ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: ثبتنام دارندگان اسناد ودیعهگذاری عمره مفرده از ۱۶ مهرماه آغاز شده است و متقاضیان میتوانند به صورت اینترنتی و از طریق درگاه سازمان حج و زیارت به نشانی my.haj.ir اقدام کنند.
وی افزود: با توجه به تمهیدات انجام شده، چهار کاروان عمره مفرده در تاریخهای ۱۱ و ۲۱ آبان از رشت، ۱۶ آبان از لنگرود و ۲۶ آبان از شفت به تهران اعزام خواهند شد و از فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) راهی سرزمین وحی خواهند شد.
اسکندری با بیان اینکه اولویت اعزام با دارندگان اسناد ودیعهگذاری تا شماره ۶۰۰ است، تصریح کرد: ثبتنام برای این افراد از ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ آغاز شده و ادامه خواهد داشت.
مدیر حج و زیارت گیلان درباره هزینه سفر عمره مفرده نیز گفت: با توجه به امکانات اقامتی پیشبینی شده، هزینه سفر هر زائر بین ۶۵ تا ۶۶ میلیون تومان خواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد که تمامی مراحل ثبتنام و اطلاعرسانی به صورت آنلاین انجام میشود و متقاضیان باید برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام به سایت رسمی سازمان حج و زیارت مراجعه کنند.
