هیچ محدودیتی برای توسعه گردشگری میان ایران و تاجیکستان قائل نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، در دیدار سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشورمان با مطلوبه‌خان ستاریان، وزیر فرهنگ تاجیکستان، که عصر چهارشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۴ در حاشیه دومین مجمع عمومی اتحادیه میراث‌فرهنگی آسیا در شهر چونگ‌چینگ چین برگزار شد، دو طرف بر تقویت همکاری‌های فرهنگی، صیانت از میراث مشترک و گسترش تعاملات پژوهشی و گردشگری تاکید کردند.

در این نشست، سیدرضا صالحی‌امیری با تشریح ظرفیت‌های فرهنگی ایران و تاجیکستان و نقش میراث مشترک در تحکیم روابط دو ملت گفت: بر اساس تاکید رئیس‌جمهوری، همکاری با تاجیکستان در اولویت ما قرار دارد و خوشحالیم که امروز فرصت گشودن فصل جدیدی از روابط فرهنگی میان دو کشور فراهم شده است.

وی در ابتدای دیدار با دعوت رسمی از وزیر فرهنگ تاجیکستان برای حضور در جشن نوروز در تهران افزود: تصمیم داریم وزرای فرهنگی و گردشگری کشورهای حوزه نوروز و برخی مهمانان ویژه را برای حضور در مراسم نوروز به تهران دعوت کنیم و این ظرفیت را در سال‌های آینده تا سطح اجلاس سران ارتقا دهیم.

تاکید بر میراث مشترک و سازوکارهای نوین صیانت

صالحی‌امیری با اشاره به پنج میراث ناملموس مشترک ثبت‌شده میان ایران و تاجیکستان، این عناصر را «سرمایه‌های تمدنی دو کشور» توصیف کرد و گفت: هرکدام از این میراث به‌مثابه نقطه اتصال فرهنگی میان دو ملت عمل می‌کنند و باید برای صیانت و معرفی مشترک آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از نسخ خطی، اسناد تاریخی و بناهای در معرض خطر پیشنهاد کرد: ایران آمادگی دارد ایده ایجاد سازوکار مشترک صیانت از میراث را در اجلاس مطرح کند. در صورت توافق، می‌توان نشست‌هایی منظم در سطوح مختلف وزارتی و تخصصی برگزار کرد که مسیر همکاری‌های عملی همچون استرداد آثار، ثبت‌جهانی مشترک و مقابله فرهنگی با قاچاق را تقویت کند.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین اعلام کرد که ایران آماده است دانش و تجربه مرمتی خود را در اختیار تاجیکستان قرار دهد و موفقیت تاجیکستان در حوزه میراث را موفقیت ایران دانست.

پیشنهاد برگزاری نخستین همایش مشترک علمی و میراثی

صالحی‌امیری با بیان اینکه پژوهشگاه میراث‌فرهنگی ایران دارای ۵ پژوهشکده و ۴۰۰ پژوهشگر متخصص است، پیشنهاد برگزاری نخستین همایش تخصصی میراث‌فرهنگی، نسخه‌شناسی، باستان‌شناسی، زبان‌شناسی و کتیبه‌خوانی میان ایران و تاجیکستان در «تهران» و دور دوم این همایش را در «دوشنبه» مطرح کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه همکاری‌های گردشگری اشاره کرد و گفت: هیچ محدودیتی برای گسترش تبادلات گردشگری با تاجیکستان قائل نشده‌ایم و با ایجاد خط پروازی مستقیم به کیش شرایط سفر را تسهیل کرده‌ایم.

استقبال وزیر فرهنگ تاجیکستان از پیشنهادهای ایران

مطلوبه‌خان ستاریان، وزیر فرهنگ تاجیکستان، با قدردانی از دعوت ایران برای حضور در جشن نوروز و همچنین تدارک نشست مشترک فرهنگی گفت: ایران و تاجیکستان دو ملت و یک فرهنگ‌اند. زبان مشترک، ریشه‌های مشترک و فهم مشترکی داریم و این سرمایه بزرگی برای آینده همکاری‌های ماست.

وی با اشاره به تاکید رئیس‌جمهوری تاجیکستان بر تقویت روابط با ایران افزود: از همه پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی وزیر میراث‌فرهنگی ایران حمایت می‌کنیم و آماده‌ایم نخستین نشست کمیسیون مشترک فرهنگی را در اولین سفر رسمی‌ام به تهران آغاز کنیم.

ستاریان همچنین با اشاره به ثبت‌جهانی منشور کوروش و نقش میراث مشترک در دیپلماسی فرهنگی دو کشور اظهار کرد: در حوزه زبان فارسی و ادب پارسی نیز باید در برابر تهدیدهای فرهنگی هم‌افزا عمل کنیم و از ظرفیت پژوهشگاه‌های فرهنگی دو کشور بهره ببریم.