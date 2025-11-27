  1. جامعه
  2. انتظامی
۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۷

ترافیک تهران امروز روان است

ترافیک تهران امروز روان است

رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: امروز ترافیک تهران عادی و روان است، اما رانندگان در خلوتی معابر شتاب نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ، در خصوص وضعیت ترافیک پنج شنبه ششمین روز آذر ماه گفت: امروز وضعیت تردد در تمامی معابر و بزرگراه‌های پایتخت همچنان عادی و روان است و در معابرخلوت صبحگاهی، هیچ بار ترافیکی مشاهده نگردیده و حرکت خودروها به آسانی انجام می‌پذیرد.

وی در ادامه افزود: از سرعت و سبقت‌های غیرمجاز در تمام ساعات شبانه روز در معابر خلوت پایتخت خودداری شود. تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ در تمامی معابر بزرگراهی شهر تهران به جهت کنترل سرعت‌ها و سبقت‌ها حضور دارند. همچنین علاوه بر آن مرکز هوشمند کنترل ترافیک پلیس راهور نیز نسبت به رصد آنلاین معابر و برخورد با تخلفات احتمالی اقدام می‌کند. رانندگان با توجه به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از عجله و شتاب در معابر خلوت خودداری کرده و با سرعت مطمئنه تردد کنند.

رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در پایان با توجه به آلودگی هوا به شهروندان تهرانی توصیه کرد: از تردد در سطح شهر تهران با خودروهای تک سرنشین در صورت امکان خودداری کرده و تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده‌های هوا و ترافیک استفاده کنید.

کد خبر 6669804

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها