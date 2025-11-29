پایش هوشمند معابر شهری پهنه شرقی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ آخوندی، رئیس پلیس راهور منطقه ۱۳ تهران با حضور در ساختمان ستادی شهرداری منطقه ۱۳ با سید محمد رحیم مرتضوی، سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ دیدار و پیرامون راهکارهای ارتقای نظم ترافیکی، ایمنی معابر و همکاری مؤثر فی ما بین بحث و تبادل نظر شد.

سیدمحمدرحیم مرتضوی، سرپرست شهرداری منطقه نیز در این دیدار با اشاره به رویکرد مدیریت مردم‌محور و مشارکتی شهردار تهران، از آمادگی شهرداری برای همکاری کامل با پلیس راهور جهت ارتقای نظم و ایمنی شهری خبر داد.

سرهنگ آخوندی نیز با اشاره به بازدیدهای انجام شده ضمن بازدید از معابر سطح منطقه ۱۳، بر اهمیت همکاری مستمر با شهرداری برای رصد کامل معابر، ساماندهی ترافیک و ارتقای ایمنی شهری تاکید کرد.

این جلسه با هدف همکاری مشترک و برنامه‌ریزی عملیاتی برای بهبود وضعیت ترافیک و معابر منطقه برگزار شد و طرفین بر استمرار این تعاملات در آینده تاکید کردند.