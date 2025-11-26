سردار حسینی: خودروهایی که در تست ایمنی رد شوند، اجازه تولید ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در حاشیه بازدید از مرکز آزمون تصادفات، نقش خودرو در وقوع تصادفات و آثار پس از آن را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: تقریباً ۹۰ درصد تصادفات ناشی از خطای انسانی است، اما آسیبها و تلفات ناشی از این تصادفات به دلیل ضعف در استانداردهای ایمنی خودروها بسیار بالاست. در برخی تصادفات که انتظار میرود تنها یک نفر مجروح شود، متأسفانه چندین نفر جان خود را از دست میدهند.
وی افزود: نقش خودرو در کاهش آثار و نتایج تصادف مشخص است. خودروهای مجهز به سامانههای کارآمد ایمنی میتوانند خطای انسان را جبران کنند. در سراسر جهان، سازندگان خودرو و طراحان راه موظفاند به گونهای عمل کنند که خطاهای انسانی کمترین خسارت را به دنبال داشته باشد.
سردار حسینی با اشاره به احداث مرکز آزمون تصادف خودرو که قرار است به زودی با حضور رئیس جمهور افتتاح شود، گفت: این مرکز با همکاری سازمان ملی استاندارد ایجاد شده تا آزمونهای دقیق و مستمری بر کیفیت و استحکام خودروها انجام شود. حتی در حین تولید، خودروها به صورت تصادفی نمونهبرداری و تست خواهند شد تا استانداردهای لازم را پاس کنند.
رئیس پلیس راهور فراجا تأکید کرد: خودروهایی که نتوانند این آزمونها را با موفقیت پشت سر بگذارند، اجازه تولید و شمارهگذاری نخواهند داشت. هیچ ملاحظهای بالاتر از حقوق مردم و حفظ جان آنها پذیرفته نیست. شمارهگذاری خودرو منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد است و بدون این تأیید، هیچ خودرویی شمارهگذاری نخواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر همه خودروهای کشور استانداردهای لازم را کسب کنند، حتی بدون تغییر در سایر مؤلفهها مانند راهها، قوانین و فرهنگ رانندگی، میتوان تا ۵۰ درصد در کاهش سوانح و تلفات جادهای مؤثر بود.
