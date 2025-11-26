۳۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در رومشکان توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی تیموری امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: به‌منظور پیشگیری از وقوع تصادفات خسارتی و جانی، برخورد با رانندگان مزاحم و متخلف و همچنین رفع گره‌های ترافیکی، در ۴۸ ساعت گذشته طرح ارتقا انضباط اجتماعی توسط پلیس راهور با همکاری یگان‌های تابعه به اجرا گذاشته شد.



وی با اشاره به توقیف سه دستگاه خودرو و ۲۷ دستگاه موتورسیکلت مزاحم و متخلف در نتیجه اجرای این طرح، افزود: عدم استفاده از کلاه ایمنی، آلودگی صوتی، پلاک مخدوش، تردد در پیاده‌رو، عدم ارائه مدارک شناسایی، فقدان گواهینامه و مدارک همراه و همچنین ایجاد مزاحمت از عمده تخلفات رانندگان وسایل نقلیه مذکور بوده است.

فرمانده انتظامی رومشکان با اشاره به استمرار این طرح باتوجه‌به شلوغی محورها و معابر، از رانندگان خواست؛ با احترام به حقوق عابران پیاده و دیگران، همواره قوانین راهنمایی‌ورانندگی را رعایت کنند.