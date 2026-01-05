دستگیری ۳ گروه شکارچی متخلف طی یک روز در ملکان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل داشبلاغی روز دوشنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ملکان در ایام تعطیلات و در راستای حراست از حیات وحش، پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی و صیانت از مواهب طبیعی برای نسل‌های آینده، حین انجام مأموریت گشت و کنترل، روز جمعه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۴ به سه دستگاه خودروی مشکوک برخورد کردند که پیش از شروع به شکار متوقف شدند.

وی افزود: پس از اخذ دستور مقام محترم قضائی، خودروها مورد بازرسی قرار گرفت که در جریان آن، از یک خودروی سه‌نفره تعداد ۳ قبضه سلاح شکاری ساچمه‌زنی، تعدادی فشنگ و یک دستگاه دوربین چشمی، از گروه دوم دو قبضه سلاح شکاری ساچمه‌زنی و تعدادی فشنگ و از گروه سوم نیز دو قبضه سلاح شکاری و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.

داشبلاغی تصریح کرد: کلیه اقلام مکشوفه به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملکان منتقل و پس از تکمیل مستندات، پرونده متخلفان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملکان ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان خدوم، بر تداوم گشت و کنترل در مناطق تحت مدیریت تأکید کرد و گفت: مأموران یگان حفاظت با جدیت در راستای صیانت از حیات وحش و جلوگیری از صید و شکار غیرمجاز به فعالیت خود ادامه خواهند داد و با متخلفان بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد می‌شود.

وی در پایان ضمن هشدار به شکارچیان غیرمجاز در حوزه استحفاظی شهرستان ملکان، از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه شکار غیرمجاز یا تخلف زیست‌محیطی، مراتب را در اسرع وقت به اداره حفاظت محیط زیست گزارش دهند