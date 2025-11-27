افتتاح مجموعه ورزشی در شهر هزارکانیان

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه ورزشی شهر هزار کانیان صبح پنجشنبه به مناسبت هفته بسیج و با حضور جمعی از مسئولان کردستان به ویژه معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار استان به بهره‌برداری رسید.

این پروژه ورزشی با هدف ارتقا زیرساخت‌های ورزشی و تقویت فعالیت‌های بدنی در این منطقه، با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال به مرحله اجرا درآمده است.

افتتاح مجموعه ورزشی هزارکانیان

این مجموعه ورزشی در مساحتی وسیع با امکانات متنوع طراحی شده و شامل زمین چمن مصنوعی، زمین والیبال، زمین بسکتبال، زمین تنیس، پیست اسکیت و فضای دوومیدانی است.

افتتاح این مجموعه در راستای توسعه ورزش همگانی و ایجاد شرایط مناسب برای جوانان منطقه، به ویژه در هفته بسیج و همزمان با کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان صورت گرفت.

مجموعه ورزشی هزارکانیان که در مساحتی گسترده و با بهره‌گیری از جدیدترین استانداردهای ورزشی احداث شده، به عنوان یکی از پروژه‌های شاخص دولت چهاردهم در استان کردستان، می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح فعالیت‌های ورزشی و افزایش مشارکت مردم در ورزش ایفا کند.

نشست حامیان دولت در فرمانداری دیواندره

در ادامه سفر ورمقانی به دیواندره، نشست حامیان دولت نیز با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه، مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهرستان دیواندره مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و راهکارهای تقویت تعاملات میان دولت و مردم در راستای بهبود وضعیت منطقه بررسی شد.