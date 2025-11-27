به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی صبح پنج‌شنبه با حضور جمعی از مسئولان، آیین «شکوه هجرت» و بزرگ‌ترین اجتماع سالانه جهادگران خراسان جنوبی در بیرجند برگزار شد و طی آن، هزار و ۳۵۹ اُمین قنات احیاشده استان به بهره‌برداری رسید.

مهدی هنری، مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی در ارائه گزارش عملکرد یک‌ساله این مجموعه گفت: امروز هزار و ۳۵۹ اُمین قنات احیاشده توسط جهادگران استان افتتاح شد که از مهم‌ترین دستاوردها در حوزه آبخیزداری و محرومیت‌زدایی است.

وی با اشاره به ساختار منسجم گروه‌های جهادی استان افزود: در حال حاضر هزار و ۴۵۰ گروه جهادی در قالب ۳۹ قرارگاه محلی، ۱۱ قرارگاه شهرستانی و چهار قرارگاه پهنه‌ای فعالیت می‌کنند و خدمات‌رسانی آن‌ها به‌صورت مستمر در طول سال ادامه دارد

به گفته هنری، خراسان جنوبی خاستگاه جریان ملی حرکت‌های جهادی بوده و همین موضوع موجب شد تا ۱۳ شهریور سال گذشته به‌عنوان «روز ملی حرکت‌های جهادی و امداد مردمی» ثبت شود.

۳۲ هزار اردوی جهادی و ۵۷۰ هزار خدمت

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد این مجموعه در سال گذشته بیان کرد: در یک سال گذشته ۳۲ هزار اردوی جهادی برگزار شد و ۳۴ هزار نفر در سامانه اطلس جهادی نام‌نویسی کردند که نتیجه آن ارائه ۵۷۰ هزار خدمت در حوزه‌های مختلف بود.

وی همچنین از مشارکت مردم استان در طرح لبیک یا امام» خبر داد و گفت: با وجود شرایط کم‌برخورداری، ۱۶۰ میلیارد ریال کمک مردمی جمع‌آوری شد که بخشی از آن توسط جهادگران استان در کشور لبنان هزینه شده است.

۲۱۰۰ کارگاه اشتغال و ۷۸۰ پروژه عمرانی

هنری ادامه داد: در یک سال گذشته ۷۸۰ پروژه عمرانی کوچک با اعتبار ۴۲۸ میلیارد تومان اجرا شد. همچنین با راه‌اندازی دو هزار و ۱۰۰ کارگاه اشتغال و جذب ۳۲۲ میلیارد تومان تسهیلات، بسیج سازندگی رتبه نخست اشتغال‌زایی استان را از آن خود کرد.

وی با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: با همکاری ۵۴۷ صندوق قرض‌الحسنه مردمی و ۴۲ هزار عضو فعال، تاکنون بیش از هزار تعهد اشتغال ثبت شده و حدود ۲۵ درصد اشتغال استان توسط جهادگران محقق شده است.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی همچنین از کاشت ۴۶۰ هزار اصله نهال در قالب طرح یک‌میلیارد درخت خبر داد و گفت: این اقدام در قالب نهال‌کاری و مرتع‌کاری و با مشارکت گروه‌های جهادی انجام شده است.

به گفته هنری، در حاشیه این مراسم، اختتامیه ششمین جشنواره استانی جهادگران در حوزه‌های هنری و رسانه‌ای و نیز نخستین دوره جایزه استانی «فردوس» در ۱۵ عرصه برگزار و از برگزیدگان تجلیل شد.