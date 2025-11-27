کامران حقآبی در گفتوگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بر اساس تحلیل آخرین الگوهای پیشیابی، پایداری شرایط جوی از شنبه تا دوشنبه (۸ الی ۱۰ آذرماه) در منطقه مرکزی البرز موجب انباشت آلایندهها خواهد شد.
وی با اشاره به قابلملاحظه بودن سکون هوا و عدم وقوع مخاطرات جوی طی این مدت، گفت: در ساعات عصر و شب با توجه به عدم وزش باد شدید، وضعیت برای تشدید آلودگی هوا و کاهش کیفیت آن مهیا است و این روند بهویژه در نواحی پرتردد و صنعتی شدت بیشتری خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی استان البرز نوع مخاطره را پتانسیل انباشت آلایندهها و افزایش غبار اعلام کرد و افزود: شهروندان گروههای حساس بهویژه افراد سالمند، بیماران تنفسی و کودکان از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
حقآبی با تأکید بر اینکه دستگاههای مسئول نسبت به کنترل و مدیریت منابع آلاینده اقدام کنند، گفت: زمان فعالیت این شرایط از شنبه ۸ تا دوشنبه ۱۰ آذرماه پیشبینیشده و مناطق اثر، بخش مرکزی و نیمه جنوبی استان البرز است.
