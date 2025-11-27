به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری البرز، به دلیل استمرار آلودگی هوا در سطح استان، جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا روز جمعه با حضور تمامی اعضا تشکیل خواهد شد.

بر اساس این گزارش، تصمیمات نهایی پس از بررسی دقیق داده‌های محیط‌زیست، گزارش‌های هواشناسی و ارزیابی‌های تخصصی سایر دستگاه‌ها، به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

گفتنی است اداره کل هواشناسی استان البرز هشدار سطح زرد صادر کرده و نسبت به افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا و تشدید شرایط برای گروه‌های حساس هشدار داده است.