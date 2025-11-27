داریوش باقرجوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از عادی بودن شرایط جوی و روان بودن ترافیک در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: در حال حاضر محورهای شمالی و مسیرهای استان فاقد هرگونه مداخله جوی هستند.

وی درباره وضعیت تردد افزود: تردد در محور کرج–چالوس، آزادراه‌های تهران–شمال و قزوین–رشت و همچنین محورهای هراز و فیروزکوه در مسیر رفت‌وبرگشت عادی و روان گزارش‌شده است.

سرپرست اداره کل راهداری البرز ادامه داد: تردد در آزادراه تهران–کرج–قزوین نیز روان بوده و در آزادراه قزوین–کرج–تهران محدوده استاندارد، ترافیک نیمه سنگین مشاهده می‌شود و سایر محورهای استان نیز بار ترافیکی عادی دارند.

باقرجوان درباره محدودیت ترافیک موتورسیکلت، گفت: تردد موتورسیکلت تا ساعت ۸ صبح شنبه ۸ آذر در محورهای کرج–چالوس، هراز و فیروزکوه ممنوع است؛ البته تردد موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی برای مأموریت‌های ضروری بلامانع خواهد بود.

وی با اشاره به پیش‌بینی محدودیت‌های احتمالی، اظهار کرد: در صورت افزایش حجم ترافیک، محور چالوس طی روزهای پنجشنبه و جمعه (۶ و ۸ آذرماه) به‌صورت مقطعی و بنا به تصمیم پلیس‌راه، در مسیر رفت یا برگشت یک‌طرفه می‌شود.

سرپرست اداره کل راهداری البرز همچنین محدودیت‌های قطعی روز جمعه ۷ آذر را تشریح کرد و گفت: از ساعت ۱۲ ظهر، محدودیت ورود به آزادراه تهران–شمال به مقصد چالوس اعمال می‌شود و از ساعت ۱۳، محدوده «یل زنگوله» در انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس به‌طور کامل مسدود خواهد شد.

باقرجوان ادامه داد: از ساعت ۱۵ روز جمعه ۷ آذرماه مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه می‌شود و از ساعت ۲۴، طرح پایان‌یافته و مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوباره دوطرفه خواهد شد؛ البته در صورت کاهش ترافیک، پایان طرح زودتر نیز امکان‌پذیر است.

وی افزود: تردد از مسیر جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده یل زنگوله برای ساکنان محلی آزاد است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در روزهای محدودیت (جنوب به شمال) را دارند از زمان تعیین‌شده، اجازه عبور از میدان امیرکبیر به سمت چالوس نخواهند داشت.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای البرز در پایان یادآور شد: تردد انواع تریلی، کامیون و کامیونت در محور کرج–چالوس و بالعکس همچنان ممنوع است.