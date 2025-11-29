وضعیت ترافیکی و شرایط جوی محورهای مواصلاتی البرز اعلام شد

داریوش باقرجوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام گزارش شنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۳۰ صبح، اظهار کرد: تمامی محورهای مواصلاتی استان البرز در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط جوی پایدار است.

وی درباره آخرین وضعیت ترافیکی نیز گفت: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت‌وبرگشت روان گزارش‌شده است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز افزود: در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک به‌صورت مقطعی سنگین است.

باقرجوان ادامه داد: همچنین در آزادراه کرج – قزوین محدوده بهشت سکینه، تردد خودروها پرحجم گزارش‌شده است.