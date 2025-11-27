مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عبور موجی بسیار ضعیف از استان در بامداد پنجشنبه اظهار کرد: این سامانه خفیف سبب بارش‌های محدود و پراکنده، به‌ویژه در ارتفاعات و نواحی کوهستانی شد و تنها بهبود کوتاه‌مدتی در کیفیت هوای منطقه ایجاد کرد.

وی ادامه داد: بررسی نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد که تا ابتدای هفته آینده، الگوی جوی استان همچنان در وضعیت پایدار قرار دارد. این پایداری، موجب انباشت تدریجی آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا، خصوصاً در محدوده‌های صنعتی و نقاط پرتردد شهری خواهد شد.

بهروزی درباره چشم‌انداز جوی هفته آینده نیز توضیح داد: براساس آخرین تحلیل‌ها، روز دوشنبه سامانه ضعیف دیگری از فراز استان عبور می‌کند که پیامد آن افزایش ابر، وزش باد و احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده در برخی مناطق خواهد بود.

این کارشناس هواشناسی یادآور شد: در بحث دما نیز طی سه تا چهار روز آینده تغییر قابل‌توجهی پیش‌بینی نمی‌شود و نوسانات دمایی در بازه‌ای محدود خواهد بود.