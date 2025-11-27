  1. استانها
  2. قزوین
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۱

تداوم سکون هوا و افزایش آلاینده‌ها در قزوین تا ابتدای هفته آینده

تداوم سکون هوا و افزایش آلاینده‌ها در قزوین تا ابتدای هفته آینده

قزوین- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان قزوین از ماندگاری شرایط پایدار جوی و تشدید نسبی آلودگی هوا در این استان تا اوایل هفته آینده خبر داد.

مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عبور موجی بسیار ضعیف از استان در بامداد پنجشنبه اظهار کرد: این سامانه خفیف سبب بارش‌های محدود و پراکنده، به‌ویژه در ارتفاعات و نواحی کوهستانی شد و تنها بهبود کوتاه‌مدتی در کیفیت هوای منطقه ایجاد کرد.

وی ادامه داد: بررسی نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد که تا ابتدای هفته آینده، الگوی جوی استان همچنان در وضعیت پایدار قرار دارد. این پایداری، موجب انباشت تدریجی آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا، خصوصاً در محدوده‌های صنعتی و نقاط پرتردد شهری خواهد شد.

بهروزی درباره چشم‌انداز جوی هفته آینده نیز توضیح داد: براساس آخرین تحلیل‌ها، روز دوشنبه سامانه ضعیف دیگری از فراز استان عبور می‌کند که پیامد آن افزایش ابر، وزش باد و احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده در برخی مناطق خواهد بود.

این کارشناس هواشناسی یادآور شد: در بحث دما نیز طی سه تا چهار روز آینده تغییر قابل‌توجهی پیش‌بینی نمی‌شود و نوسانات دمایی در بازه‌ای محدود خواهد بود.

کد خبر 6669904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها