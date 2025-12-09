به گزارش خبرگزاری مهر، لطیف پنداریان معاون حمل‌ونقل و ترافیک منطقه ۱۹ تهران گفت: به دنبال وقوع حادثه رانندگی در بزرگراه آزادگان، محدوده آهن‌مکان و آسیب‌دیدگی بخشی از تجهیزات ایمنی مسیر، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک منطقه با هدف حفظ ایمنی تردد و جلوگیری از بروز مخاطرات احتمالی، عملیات فوری تعمیر و ایمن‌سازی گاردریل‌های این محور را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا کرد.

وی ادامه داد: در جریان این عملیات ۴ عدد گاردریل آسیب‌دیده تعمیر و مرمت شد. همچنین ۲ پایه گاردریل که بر اثر شدت برخورد دچار شکستگی و انحراف شده بودند، اصلاح و بازسازی شد. علاوه بر این، به منظور تسهیل در تردد و رفع موانع احتمالی، ۲۰ عدد زوائد فیزیکی پایه‌های گاردریل نیز حذف شد.

پنداریان با اشاره به اهمیت این اقدامات گفت: ایمن‌سازی معابر بزرگراهی یکی از اولویت‌های اصلی ما در حوزه حمل‌ونقل است. پس از بروز حادثه، تیم‌های عملیاتی به‌سرعت در محل حاضر شده و با اقدام فوری نسبت به مرمت گاردریل‌ها، شرایط مسیر را به حالت استاندارد بازگرداندند. هدف ما این است که کوچک‌ترین آسیب به تجهیزات ایمنی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود تا امنیت شهروندان در ترددهای روزانه حفظ شود.

وی همچنین تأکید کرد که با توجه به حجم بالای تردد در این مسیر، بازدیدهای دوره‌ای و رفع سریع نواقص از برنامه‌های مستمر معاونت حمل‌ونقل و ترافیک منطقه ۱۹ است.