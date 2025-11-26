به گزارش خبرگزاری مهر، آئین بهره‌برداری از ایستگاه مترو مریم مقدس (س) در خط ۶ مترو، همزمان با یکصد و نود و سومین پویش امید و افتخار در روز شنبه ۶ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، نعمت‌الله فرزان‌پور مدیرعامل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) و مدیران کشوری و شهری برگزار خواهد شد.

در ادامه روند تکمیل و راه اندازی ایستگاه‌های باقی مانده خطوط هفتگانه شبکه مترو تهران، ایستگاه مریم مقدس (س) به عنوان بیست و پنجمین ایستگاه خط ۶ در تقاطع خیابان‌های استاد نجات‌اللهی و کریمخان زند وارد چرخه خدمات‌رسانی به شهروندان می‌شود.

ایستگاه مترو مریم مقدس در عمق ۳۴ متری از سطح زمین قرار دارد و زیربنای آن حدود ۱۱ هزار مترمربع است؛ برای احداث این ایستگاه، ۱۰۲ هزار متر مکعب خاکبرداری صورت گرفته و ۳۶۰۰ تن آرماتوربندی و ۲۷ هزار مترمکعب بتن‌ریزی به همراه ۶ هزار مترمربع سنگ کاری انجام شده است.

با احترام به جامعه مسیحیان و در نکوداشت مقام والای حضرت مریم (س) نام این ایستگاه که همجوار با کلیسای جامع هموطنان ارمنی است، به عنوان ایستگاه مریم مقدس (س) نامگذاری شده و در معماری آن از المان‌ها و نمادهای دین مسیحیت استفاده شده که مورد توجه رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفته است.

این ایستگاه یکصد و شصت و یکمین ایستگاه شبکه مترو پایتخت محسوب می‌شود که با راه اندازی ورودی شمالی آن مجهز به ۱۲ دستگاه پله برقی به بهره‌برداری می‌رسد و ورودی دوم آن نیز در ابتدای خیابان استاد نجات اللهی جنوبی ساخته خواهد شد.