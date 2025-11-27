به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهدوی صبح پنج‌شنبه در مراسم گردهمایی جهادگران خراسان جنوبی بیان کرد: هفته بسیج متعلق به همه مردم ایران است و امروز وظیفه داریم از تلاش‌های خالصانه جهادگران قدردانی کنیم.

وی با تأکید بر نقش گروه‌های جهادی در مناطق محروم افزود: جهادگران در دورافتاده‌ترین روستاهای استان بدون چشم‌داشت و با روحیه بسیجی، بزرگ‌ترین خدمات را در عرصه‌های عمرانی، بهداشتی و اجتماعی ارائه می‌دهند.

فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی با اشاره به نمونه‌ای از فعالیت جهادگران، گفت: در یکی از روستاهای دورافتاده، پزشک متخصصی از تهران همراه با گروه جهادگران در ساخت‌وساز خانه محرومان مشارکت می‌کرد که این صحنه‌ها جلوه‌ای روشن از روحیه ایثار و خدمت در میان جهادگران است.

سردار مهدوی با اشاره به اختلال ایجاد شده در ارتباط تصویری، افزود: با وجود مشکلات فنی، گزارش‌های مربوط به طرح‌های هفته بسیج و عملکرد جهادگران آماده ارائه بوده و پیگیری آن‌ها با قوت ادامه خواهد یافت.

وی بیان کرد: همدلی و همکاری میان مردم، مسئولان و جهادگران سرمایه‌ای ارزشمند است که مسیر خدمت‌رسانی را هموار کرده و باعث پیشبرد اهداف عمرانی، اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی در استان می‌شود.