درخشش بسیجیان بیرجند در «نمایش اقتدار ملت ایران»

به گزارش خبرنگار مهر، همایش «نمایش اقتدار ملت بزرگ ایران» همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین امروز با حضور گسترده بسیجیان گردان‌های رزمی، پایگاه‌های مقاومت و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در بیرجند برگزار شد.

سردار یعقوب علی نظری، فرمانده پیشین سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای حرم و شهدای امنیت، به ویژه شهدای بسیجی استان از جمله شهید کاوه عزیز، شهید ناصری، شهید رحیمی و شهدای اخیر مانند شهید کاظمی سرافراز، گفت: حضور خانواده‌های شهدای عزیز در این مجلس مایه افتخار ماست و یادآور فداکاری‌های آنان در مسیر دفاع از نظام مقدس اسلامی است.

سردار نظری با اشاره به اهمیت هفته بسیج و سالروز تشکیل شجره طیبه بسیج افزود: بسیج مولود اندیشه پاک و الهی حضرت امام خمینی(ره) است و نماد مردم‌سالاری و حضور فعال آحاد ملت در میدان مبارزه با دشمنان انقلاب محسوب می‌شود.

به گفته وی بسیج بدنه فعال مردم در میدان مبارزه است و هر جامعه‌ای برای مقابله با دشمنان خود نیازمند پیشقراول و پیشران است.

وی درباره آمادگی بسیجیان تأکید کرد: این آمادگی نرم‌افزاری مبتنی بر بصیرت ولایی و اتصال به ولایت است و زمینه ورود مؤثر به میدان مبارزه را فراهم می‌کند و بسیجیان را از هرگونه انحراف محفوظ می‌دارد.

سردار نظری همچنین به سیاست‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: بر اساس تفکر بسیجی، آمریکا شیطان بزرگ و مظهر استکبار و فساد است و هرگز نباید به آن نزدیک شد.

وی تصریح کرد: اسرائیل نیز غده سرطانی است و باید از جهان اسلام زدوده شود. فلسطین و قدس، مسئله اول مسلمانان است و آزادی آن هدف استراتژیک ماست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت حجاب و عفاف اشاره کرد و افزود: حجاب واجب شرعی و سیاسی است و بسیجیان موظف‌اند در برابر تهاجم فرهنگی و عملیات روانی دشمن استقامت کنند.

وی بیان کرد: ایجاد ترس، شبهه یا تردید بخشی از عملیات دشمن است، اما بسیجیان هرگز دچار سستی نمی‌شوند.

وی ضمن تقدیر از حضور پرشکوه بسیجیان در تشییع پیکر شهدای گمنام، این حضور را نشانه اخلاص، ولایت‌مداری و پایبندی مردم و بسیجیان استان به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و هفته بسیج را به همه بسیجیان تبریک گفت.