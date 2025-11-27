به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس صبح پنجشنبه در آئین افتتاح پروژه‌های محرومیت زدایی و سازندگی سپاه با اشاره به اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی در نقاط مختلف استان گفت: در راستای حمایت از اشتغال و رفع محرومیت، ۴۸۰ میلیارد تومان تسهیلات ویژه اشتغال‌زایی اختصاص یافته که تاکنون به ایجاد ۱۸۱۰ فرصت شغلی منجر شده است.

حق‌شناس با تقدیر از نقش سپاه در خدمت رسانی، اضافه کرد: پروژه‌های محرومیت‌زدایی با اعتبار ۷۳۲ میلیارد تومان در هفته بسیج و دهه مقاومت به بهره‌برداری می‌رسد و بخش مهمی از این طرح‌ها توسط بسیج سازندگی اجرا شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از این پروژه‌ها در مناطق شهری و بخشی دیگر در مناطق روستایی عملیاتی شده، افزود: پروژه‌های پرهزینه‌تر عمدتاً در روستاها اجرا می‌شوند و این موضوع بیانگر توجه جدی به توسعه زیرساخت‌ها در نقاط کم‌برخوردار است.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه اجرای برخی پروژه‌ها برای پیمانکاران خصوصی مقرون‌به‌صرفه نیست، خاطرنشان کرد: بسیج سازندگی و قرارگاه محرومیت‌زدایی در مأموریت‌های سخت و کم‌بازده اقتصادی وارد عمل شده‌اند و این رویکرد موجب سرعت‌بخشی به توسعه عمرانی شده است.

حق‌شناس تأکید کرد: اقدامات بسیج سازندگی در روستاها، توسعه محلی، تأمین آب شرب و ایجاد اشتغال پایدار را به همراه داشته و اجرای این پروژه‌ها نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی مردم مناطق هدف ایفا می‌کند.