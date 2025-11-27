سردار دامغانی: محرومیت‌ زدایی مأموریت اصلی بسیج در گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی صبح پنج شنبه در رزمایش سراسری آئین افتتاح پروژههای محرومیت زدایی و سازندگی با اشاره به مأموریتهای بسیج گفت: یکی از اقدامات مهم مجموعه بسیج، محرومیتزدایی و مردمیاری در مناطق کمبرخوردار است.
فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه مناطق کم برخوردار با خلأهای موجود د ر اولویت فعالیتهای حمایتی قرار دارند، افزود: در یک سال گذشته تلاشهای گستردهای در زمینه تهیه جهیزیه، کمک به معیشت خانوادههای کمبرخوردار، ساخت مسکن محرومان، آسفالت راههای روستایی و اجرای پروژههای آبرسانی انجام شده است
وی با اشاره به پروژههای عمرانی در هفته بسیج گفت: بخشی از طرحها در هفته بسیج و بخشی دیگری نیز در دیماه دهه مقاومت بهرهبرداری خواهد رسید.
سردار دامغانی با بیان اینکه افتتاح پروژهها بهصورت متمرکز انجام میشود، گفت: این طرحها شامل ۱۰۰ کیلومتر آسفالت روستایی با مساحت ۳۸۰ هزار متر مربع و ۱۹۰ کیلومتر لولهگذاری آبرسانی است، همچنین احداث تعدادی مخزن، ۱۲ ایستگاه پمپاژ و حفر چاه در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به همافزایی بسیج، سپاه و دولت، بسیج سازندگی را پیشرو در انجام مأموریتهای سخت در حوزههای مختلف عمرانی دانست و اظهار کرد: از آنجایی که به دلیل عدم صرفه اقتصادی برخی پروژهها را پیمانکاران متقبل نمیشوند، بسیج سازندگی ورود میکند تا خدمت رسانی در سطوح گسترده انجام شود
سردار دامغانی با بیان اینکه طرح «هر محله یک خدمت» در سطح استان اجرا میشود، افزود: خدمات اجتماعی در سطح محلهها از سوی پایگاههای مقاومت ارائه خواهد شد.
وی تصریح کرد: قرارگاه شهید سیرت در حوزه معاونت اجتماعی با هماهنگی بسیج سازندگی در ۲۴ محله استان فعال است.
فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به فعالیت قرارگاه پیشرفت آبادانی گفت: این قرارگاه نیز در راستای خدمت رسانی با مجموعه بسیج در حوزههای مختلف عمرانی نقشآفرینی میکند.
وی با بیان اینکه روح عمومی برنامههای بسیج خدمت به مردم است، گفت: امنیت ما نیز در نگاه خدمت به مردم تعریف میشود.
نظر شما