به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ عباس اسکندری، صبح پنجشنبه در همایش پیادهروی به مناسبت هفته بسیج با حضور جامعه کار و تولید، با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب که حال جامعه کار و تولید باید خوب باشد تا حال کشور نیز خوب شود، اظهار کرد: بمنظور ایجاد شور و نشاط جامعه کارو تولید همایش پیادهروی با حضور خانوادهها برنامهریزی شده است
مسئول بسیج کارگران و کارخانجات سپاه قدس گیلان با بیان اینکه جامعه کار و تولید باید ارزش کار خود را بداند، افزود: امروز کارگری برای کارگران مدال افتخار است، برای جامعه ما نیز مدال افتخار است، چون ارزش کار را میداند.
وی با اشاره به اینکه جامعه کار و تولید، کار را امانت میداند، گفت: انسان با توجه به زمان محدود زندگی در دنیا باید قدر این امانت را بشناسد.
سرهنگ اسکندری با بیان اینکه حیات جامعه ما مرهون جامعه کار و تولید است لذا انضباط جامعه کار و تولید در محل کار همواره مورد تاکید قرار دارد.
وی افزود: کارگر باید اتقان کاری داشته باشد و از سرهمبندی پرهیز کند تا نتیجه کار مؤثر و ارزشمند باشد.
مسئول بسیج کارگران و کارخانجات سپاه قدس گیلان وظایف مسئولان حوزه کار و تولید را ایجاد امنیت شغلی دانست و و اظهار کرد: کارگر باید به آینده خود امیدوار باشد. مسأله بیمه کارگران باید مدنظر قرار گیرد و ایمنی در محیط کار به گونهای باشد که هیچ حادثهای برای کارگر رخ ندهد.
وی با بیان اینکه مهارتافزایی و توانمندسازی کارگران از نیازهای اساسی امروز است، گفت: دنیای امروز، دنیای مهارت و کارآمدی است و مسئولان باید زمینه استعدادیابی و شناسایی نیروهای خلاق جامعه کار و تولید را فراهم کنند.
دراین همایش جوایزی نفیسی به قید قرعه به شرکت کنندگان اهدا شد.
