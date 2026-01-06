سردار رجبی: هنر زبانی ماندگار در انتقال مفاهیم شهادت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدحسین رجبی بعد از ظهر سه شنبه در اجلاسیه شهدای هنرمند اظهار کرد: هنر بهعنوان زبانی ماندگار و اثرگذار، نقش بیبدیلی در انتقال مفاهیم عمیق ایثار و شهادت دارد و میتواند ارزشهای برخاسته از مکتب شهدا را بهگونهای ملموس و ماندگار به نسل جوان و لایههای مختلف جامعه منتقل کند
وی ادامه داد: آذربایجانغربی افتخار تقدیم ۱۲ هزار شهید گلگونکفن از شهدای انصار و ۲۴ هزار شهید گلگونکفن مهاجر را دارد؛ شهدایی که جان عزیز خود را برای اعتلای دین مبین اسلام و دفاع از سرزمین مقدس جمهوری اسلامی ایران فدا کردند.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی گسترده در استان گفت: این روزها آذربایجانغربی شاهد اجرای یک حرکت گسترده، فاخر و عمیق فرهنگی در حوزه شهدا است و از سال ۱۴۰۲ و با آغاز برنامههای کنگره شهدای استان، به همت دستاندرکاران بهویژه هنرمندان، شاهد برگزاری برنامههای متنوع در نقاط مختلف این استان پهناور هستیم.
سردار رجبی با یادآوری خاطرهای از کنگره شهدای کردستان در سال ۱۳۹۸ گفت: در آن دیدار افتخار داشتم تابلویی هنری را به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کنم که مورد توجه و تحسین ایشان قرار گرفت. وقتی معظمله درباره هنرمند اثر سوال کردند و پیام محبتآمیز خود را به ایشان رساندند، تأثیر این توجه در روحیه آن هنرمند بهگونهای بود که اشک شوق بر چشمانش جاری شد که این خاطره نشاندهنده جایگاه والای هنر در انتقال مفاهیم شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت است.
وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری همواره بر انتقال مکتب شهدا از طریق هنر و اثرگذاری آن بر لایههای مختلف اجتماعی، بهویژه جوانان، تأکید دارند و ما نیز در کنگره شهدای استان و با فعالیت ۲۶ کمیته تخصصی، تلاش میکنیم در حد توان و بضاعت خود این مطالبه مهم را محقق کنیم و پیام شهدا را با زبان هنر به جامعه منتقل کنیم.
سردار رجبی با اشاره به قرار گرفتن استان در دهه پایانی کنگره دو ساله شهدای آذربایجانغربی افزود: از روز شنبه، اجلاسیههای متعددی بهصورت روزانه برگزار میشود و این یادواره شهدای هنرمند نیز بخشی از همین جریان فرهنگی است و اگرچه این برنامه جزو اجلاسیههای اصلی نیست، اما نقش مهمی در تداوم و تعمیق راهبرد فرهنگی استان دارد و پس از پایان اجلاسیهها نیز برنامههای هنری و فرهنگی ادامه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: هنرمندان امروز، ادامهدهندگان راه هنرمندان شهید هستند و این ظرفیت وجود دارد که شمالغرب کشور با محوریت آذربایجانغربی به قطب راهیان نور و اقدامات فرهنگی شهدایی تبدیل شود پادگانها، یادمانها و قدمگاههای شهدای انصار و مهاجر، سرمایههای بزرگی هستند که باید بیش از پیش معرفی شوند و این مهم تنها با برگزاری اجلاسیهها به پایان نمیرسد.
