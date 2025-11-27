  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۹

رزمایش بزرگ اقتدار بسیجیان در مشهد

مشهد- رزمایش ۳۰ هزار نفری اقتدار بسیجیان مشهد در خیابان امام رضا(ع) برگزار شد.

