https://mehrnews.com/x39J2f ۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۹ کد خبر 6669989 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۹ رزمایش بزرگ اقتدار بسیجیان در مشهد مشهد- رزمایش ۳۰ هزار نفری اقتدار بسیجیان مشهد در خیابان امام رضا(ع) برگزار شد. دریافت 13 MB کد خبر 6669989 کپی شد مطالب مرتبط رزمایش بزرگ اقتدار بسیجیان خراسان رضوی آغاز شد امام جمعه قوچان: تفکر بسیجی کشور را در بحرانها یاری میدهد نمایش اقتدار فدائیان ولایت در خواف سردار نقدی: امروز دشمن در ضعیفترین شرایط خود قرار دارد غیاثی:بسیج یک پشتوانه قوی برای دولتها است رزمایش اقتدار بسیج در بردسکن آیین عطرافشانی و غبارروبی گلزار شهدای قوچان رونمایی از پوستر مسابقات استانی تئاتر بسیج در قوچان برچسبها هفته بسیج بسیج، مردم و اقتدار ملی مشهد
نظر شما