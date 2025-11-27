به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید هاشم غیاثی در مراسم نمایش اقتدار بسیج ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب، به اهمیت نقش بسیج در تاریخ انقلاب اسلامی اشاره کرد.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) بیان کرد: هفته بسیج امسال تحت شعار «بسیج، مردم و اقتدار ملی» برگزار می‌شود و این نشان‌دهنده تأثیر عمیق بسیج در حفظ امنیت و اقتدار کشور است.

وی با اشاره به تاریخچه تشکیل بسیج در ۵ آذر ۱۳۵۸، خاطرنشان کرد: این نهاد به‌عنوان یک مجموعه مردمی توانسته است در برابر تهدیدات مختلف، از جمله جنگ تحمیلی و ناامنی‌های داخلی و خارجی، نقش مؤثری ایفا کند.

غیاثی افزود: بسیج تنها مجموعه‌ای است که می‌تواند متناسب با نیاز نظام و انقلاب آرایش بگیرد و در عرصه‌های مختلف فرهنگی، علمی و اقتصادی به خدمت بپردازد.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) افزود: بسیج در طول تاریخ خود همواره در میدان‌های جهاد حاضر بوده و هیچگاه کانون جهاد را ترک نکرده است. این نهاد با تشکیل ۲۵۰۰ گروه جهادی و اجرای بالغ بر ۱۳۰۰ پروژه عمرانی و محرومیت‌زدایی، توانسته است به عنوان یک پشتوانه قوی برای دولت‌ها عمل کند.

وی همچنین به نقش بسیج در ایجاد امنیت روانی جامعه اشاره کرد و گفت: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، بسیج با تشکیل ۱۵۰ هزار گشت مردمی و ۸۰۰۰ پست ایست بازرسی، آرامش را به جامعه بازگرداند.

غیاثی تأکید کرد: گردان‌های بسیج در آمادگی کامل قرار دارند و آماده‌اند تا متناسب با نیازهای نظام و انقلاب در هر عرصه‌ای که ضرورت ایجاد کند، به تکلیف الهی خود عمل کنند.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) از تمامی بسیجیان خواست تا با وحدت و انسجام ملی، در راستای خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش کنند.