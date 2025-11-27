به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار محمدرضا نقدی صبح پنجشنبه در رزمایش اقتدار بسیجیان در مشهد اظهار کرد: اگر میدان جنگ دیگری گشوده شود، خواسته بسیجیان این است که این جنگ را بدون نابودی و محو کامل رژیم صهیونیستی متوقف نکنیم.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: امروز دشمن در ضعیف‌ترین شرایط خود قرار دارد. ما برای رویارویی نهایی لحظه‌شماری می‌کنیم و آماده تحمل هر سختی برای حفظ استقلال، شرف و عزت اسلام هستیم.

وی با بیان اینکه امروز همه دنیا با ما است، اضافه کرد: ملت‌ها بیدار شدند و به میدان آمدند و شعارهایی که ما در روز قدس و۲۲ بهمن در خیابان‌ها و نمازهای جمعه سر می‌دادیم، امروز بر زبان همه ملت‌های دنیا است.

نقدی با بیان اینکه روز آقایی اسلام آغاز شده، خطاب به دشمنان اظهار کرد: به زودی شما به دست همین بسیجیان به خاک سیاه خواهید نشست. فلسطین آزاد خواهد شد و انتقام ۲۰ هزار کودک شهیدی که مظلومانه به شهادت رسیدند و شما نظاره کردید، گرفته خواهد شد.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بسیج را نهادی استثنایی و بی‌نظیر در جهان توصیف کرد که تجلی‌گر معنای واقعی جمهوری اسلامی و مردم‌سالاری دینی است.

وی افزود: در جمهوری اسلامی، مردم و دولت ۲ مجموعه جدا از هم نیستند. دولت، دولت مردم است و مردم خودشان دولت هستند. این همان فرمولی است که ابرقدرت بزرگ دنیا را وادار به عقب‌نشینی کرد.

نقدی با اشاره به مقاومت ۴۶ ساله نظام در برابر توطئه‌های دشمنان، ادامه داد: دشمنان هیچگاه جرأت مواجهه مستقیم پیدا نکرده و همواره از عوامل نیابتی از جمله گروه فرقان و منافقان استفاده کرده‌اند.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: آمریکا پس از ناامیدی از عوامل داخلی، صدام حسین و رژیم بعث عراق را به عنوان نیروی نیابتی خود به میدان آورد و پس از آن نیز به راه‌اندازی فتنه‌های متعدد روی آورد که در همه آنها با نقش آفرینی بسیج توطئه‌های دشمن با شکست مواجه شد.

وی رژیم صهیونیستی را آخرین نیابتی آمریکا خواند و تأکید کرد: دوران نیابتی‌ها به پایان رسیده است و ما تا آخرین نفس، نفر و قطره خون پای ارزش‌ها ایستاده‌ایم و تا پیروزی نهایی مسیر را ادامه خواهیم داد.