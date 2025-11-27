به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا هراتیمطلق صبح پنجشنبه در مراسم عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدا این شهرستان به مناسبت هفته گرامیداشت بسیج، اظهار کرد: شهدای گلگونکفن، درس و مدرسه و همه چیز را رها کردند و برای دفاع از انقلاب، مرز و بوم، ناموس، دین و مکتب فاطمی جانفشانی کردند امروز وظیفه ماست که ادامهدهنده راه آنان باشیم.
امام جمعه قوچان با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره)، بسیج را «مدرسه عشق» و «شجره طیبه» خواند و تأکید کرد: امام راحل با اعتقاد و ابتکار الهی خود نهاد مقدس بسیج را تشکیل دادند اگرچه در نگاه اول ممکن بود بسیج ۲۰ میلیونی ویژه جبههها و جنگ تصور شود اما پس از گذشت بیش از ۳۰ سال از دفاع مقدس، بسیج با همان نشاط و طراوت در صحنههای مختلف حاضر است.
وی با بیان اینکه بسیج در حوادث طبیعی پیشتاز است، تصریح کرد: در سیل، زلزله و بحرانهای مختلف نخستین گروههایی که وارد میدان میشوند بسیجیها هستند و نقش مهمی در مدیریت شرایط دارند، تفکر بسیجی کارهایی را به ثمر میرساند که گاهی از عهده دیگران ساخته نیست این حرکتهای خودجوش بسیج در بحرانها، پشتوانهای مطمئن برای حاکمیت است.
هراتیمطلق با هشدار در خصوص استفاده دشمن از کوچکترین فرصتها برای تخریب، گفت: دشمن غافل نیست و گاهی در فضای مجازی تصاویری را که ممکن است ناخواسته حین گزارشگیری از قبور شهدا ثبت شود علیه نظام و شهدا استفاده میکند بنابراین باید دقت کنیم تا مزار مطهر شهدا زیر پا قرار نگیرد چرا که این گلزار به فرموده امام راحل پناهگاه انسانهای درمانده و بیپناه است.
