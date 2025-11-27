ثبات جوی و دریایی در استان بوشهر تا پایان هفته

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا روز شنبه هفته آینده وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی برای استان مورد انتظار است و در این مدت غبار محلی و مه رقیق صبحگاهی پدیده غالباً در سطح استان خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از روز یکشنبه با افزایش ناپایداری در تراز میانی جو، افزایش ابرناکی و افزایش نسبی دما پیش بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده غالباً صاف گاهی غبار محلی، در طول روز گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.