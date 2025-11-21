  1. استانها
۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۲۹

عتباتی: پرونده قتل عمد در میاندوآب با صلح اولیای دم خاتمه یافت

ارومیه - با گذشت اولیای دم و تلاش مسئولان قضایی، محکوم به قتل عمد در میاندوآب به حرمت حضرت فاطمه زهرا (س) از مجازات قصاص رهایی یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، یک پرونده قتل عمد در شهرستان میاندوآب با گذشت اولیای دم به صلح و سازش ختم شد.

ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با اعلام این خبر گفت: با تلاش رئیس دادگستری، دادستان و هسته‌های جهادی بخشایش میاندوآب، اولیای دم از حق خود گذشتند و محکوم به قصاص از مجازات بخشیده شد.

وی با اشاره به اهمیت اصلاح ذات البین افزود: این شانزدهمین پرونده قصاص استان است که از ابتدای سال با تلاش‌های قضائی و مردمی به صلح و سازش ختم شده است. بخشش این پرونده به حرمت حضرت فاطمه زهرا (س) انجام شد و نشان‌دهنده ارادت و بزرگواری اولیای دم و توجه به ارزش‌های دینی و انسانی است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: چنین اقداماتی نقش مؤثری در کاهش خشونت، تقویت همبستگی اجتماعی و ترویج فرهنگ صلح و گذشت در جامعه دارد.

