ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب سلماس کلنگ زنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این آئین اظهار کرد: با توجه به اینکه فضای فیزیکی در شأن مردم و شأن قضات و کارکنان دادگستری در استان مناسب نبود و لازم بود این مشکل حل شود که با عنایت رئیس قوه قضائیه اعتبارات مناسبی برای تهیه فضای فیزیکی تدارک دیده شد.

وی افزود :۴۰ هزار متر مربع مجوز احداث فضای فیزیکی در ۹ شهرستان اخذ شده است و دو مجتمع در مرکز استان در حال احداث است که پس از پایان مشکلات کمبود فضای اداری دادگستری استان مرتفع خواهد شد.

عتباتی تاکید کرد: پروژه دادسرای سلماس باید تا ۱۸ ماه تمام و آماده بهره برداری گردد و لازم است همه در اجرای این پروژه همکاری داشته باشند تا زود به اتمام برسد.

دادسرای سلماس در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع در سه طبقه با زیربنای ۱۵۰۰ متر مربع احداث می‌شود و با اتمام آن مشکلات فضای اداری و قضائی سلماس تا حد زیادی حل خواهد شد.