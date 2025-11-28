  1. استانها
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹

ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب سلماس کلنگ زنی شد

ارومیه- با حضور رییس کل دادگستری آذربایجان غربی ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سلماس کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این آئین اظهار کرد: با توجه به اینکه فضای فیزیکی در شأن مردم و شأن قضات و کارکنان دادگستری در استان مناسب نبود و لازم بود این مشکل حل شود که با عنایت رئیس قوه قضائیه اعتبارات مناسبی برای تهیه فضای فیزیکی تدارک دیده شد.

وی افزود :۴۰ هزار متر مربع مجوز احداث فضای فیزیکی در ۹ شهرستان اخذ شده است و دو مجتمع در مرکز استان در حال احداث است که پس از پایان مشکلات کمبود فضای اداری دادگستری استان مرتفع خواهد شد.

عتباتی تاکید کرد: پروژه دادسرای سلماس باید تا ۱۸ ماه تمام و آماده بهره برداری گردد و لازم است همه در اجرای این پروژه همکاری داشته باشند تا زود به اتمام برسد.

دادسرای سلماس در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع در سه طبقه با زیربنای ۱۵۰۰ متر مربع احداث می‌شود و با اتمام آن مشکلات فضای اداری و قضائی سلماس تا حد زیادی حل خواهد شد.

    • رهبردینپرست IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      کلنگ زنی دادسرا ها از کلنگ زنی مدارس فکر کنم بیشتر شده این یعنی هنوز به اون سطح از منطق و آسایش کامل نرسیدیم

