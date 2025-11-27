پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت «حاج محمدکریم عسگریان»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با صدور پیامی درگذشت حاج محمدکریم عسگریان، پیرغلام اهل بیت (ع) و پدر شهید مجید عسگریان را تسلیت گفت. متن پیام رئیس قوه مقننه به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

انّا لله و انّا الیه راجعون

درگذشت حاج محمدکریم عسگریان، پدر گرانقدر شهید والامقام مجید عسگریان و از پیرغلامان مخلص و خدمتگزار آستان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

آن مرحوم عمر پربرکت خود را در مسیر ارادت و خدمت به مجالس اهل بیت علیهم‌السلام سپری کرد و با اخلاص، تواضع و پایمردی در این راه، به چهره‌ای مورد احترام و اعتماد مردم تبدیل شد. حضور مؤثر ایشان در مجالس دینی و محبت صادقانه‌ای که نسبت به خاندان پیامبر رحمت داشت، همواره در خاطره دوستداران و ارادتمندان آستان آل الله علیهم صلوات الله باقی خواهد ماند.

اینجانب این مصیبت را به خانواده معزّز عسگریان و همه ارادتمندان و خادمان محافل حسینی تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر، سلامتی و پاداش الهی مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی