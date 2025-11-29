  1. سیاست
  2. مجلس
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

پیام تسلیت قالیباف درپی درگذشت فرزند نماینده مردم لردگان

رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت فرزند سید روح‌الله موسوی نماینده مردم لردگان، خان‌میرزا و فلارد در قوه مقننه را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت فرزند سید روح‌الله موسوی نماینده مردم لردگان، خان‌میرزا و فلارد در قوه مقننه را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس قوه مقننه به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

انّا لله و انّا الیه راجعون

جناب آقای سید روح‌الله موسوی

نماینده محترم مردم لردگان، خان‌میرزا و فلارد

درگذشت فرزند گرامی‌تان موجب تأثر و تأسف فراوان شد. فقدان جوانی عزیز برای هر پدر و مادری اندوهی جانکاه است و تحمل آن جز با یاری و رحمت الهی میسر نمی‌شود.

اینجانب این مصیبت را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت، و برای جناب‌عالی و بازماندگان ارجمند صبر، سلامت و تسلای خاطر مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

کد خبر 6671498
زهرا علیدادی

