پیام تسلیت قالیباف درپی درگذشت فرزند نماینده مردم لردگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت فرزند سید روح‌الله موسوی نماینده مردم لردگان، خان‌میرزا و فلارد در قوه مقننه را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس قوه مقننه به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

انّا لله و انّا الیه راجعون

جناب آقای سید روح‌الله موسوی

نماینده محترم مردم لردگان، خان‌میرزا و فلارد

درگذشت فرزند گرامی‌تان موجب تأثر و تأسف فراوان شد. فقدان جوانی عزیز برای هر پدر و مادری اندوهی جانکاه است و تحمل آن جز با یاری و رحمت الهی میسر نمی‌شود.

اینجانب این مصیبت را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت، و برای جناب‌عالی و بازماندگان ارجمند صبر، سلامت و تسلای خاطر مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی