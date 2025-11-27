به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر قادری صبح پنجشنبه در کارگروه توسعه مهارت استان فارس گفت: سهم مسئولیتهای اجتماعی در حوزه صنایع و صنوف باید در تقویت حکمرانی آموزشهای مهارتی نقش عمده ایفا کند.
وی با اشاره به اهمیت مهارتهای فنی و حرفهای در جامعه بیان داشت: توسعه رشتههای فنی و حرفهای با مشارکت صنایع و کارخانههای بزرگ باید به گونهای باشد که نیاز هر دو طرف را برطرف کند؛ لذا ایجاد زمینههای همکاری مشترک بسیار مهم است که این مهم باید از سوی مدیران فنی و حرفهای شکل گیرد.
نماینده مردم شیراز و زرقان مجلس با اشاره به اهمیت این کارگروه گفت: این نشستها موجب میشود تا خلاءها و مشکلات این حوزه مشخص شود تا دستگاههای بالادستی ورود کرده و این مشکلات را حل و فصل کنند که در این راستا مجلس نیز میتواند با قانونهای خوب و متناسب یاریگر مجموعه فنی و حرفهای باشد.
قادری به ضرورت سپردن کارها به بخش خصوصی نیز اشاره کرد و گفت: انتظار ما این است که حمایت کامل از بخش خصوصی انجام شود و اداره کل فنی و حرفهای در کنار بخش خصوصی مکمل یکدیگر باشند و تا آنجا که امکان دارد از ظرفیتهای بخش خصوصی برای ایجاد هنرستانهای مهارتی بهرهبرداری گردد.
وی همچنین به ارتباط سازمان فنی و حرفه ای با سایر سازمانها و نقش این ارتباط در تکمیل زنجیرههای تولید نیز اشاره داشت و گفت: در حوزههای مختلف فنی و حرفهای، باید زنجیرههای تولید را تکمیل کنیم که در این راستا نقش مهارتهای فنی و حرفهای در حوزههای گوناگون صنعت از اهمیت
نظر شما